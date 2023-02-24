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Путін думав швидко взяти Київ, але зустрів залізну волю українців, — Байден

24 лютого 2023 07:56
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Глава кремля також розраховував, що НАТО розколеться та розділиться
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

24 лютого 2022 року диктатор путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Та замість того, аби швидко взяти Київ, диктатор зустрівся із залізною волею українського народу.

Про це у своєму Twitter написав президент США Джо Байден.

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За його словами, рівно рік тому путін думав, що зможе швидко окупувати Київ. Він зазначив, що росіяни зустрілися з мужністю українців та побачили залізну волю народу.

Байден сказав, що глава кремля також розраховував, що НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

"Натомість НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли раніше", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.

 

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