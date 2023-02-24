Путін думав швидко взяти Київ, але зустрів залізну волю українців, — Байден
24 лютого 2022 року диктатор путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Та замість того, аби швидко взяти Київ, диктатор зустрівся із залізною волею українського народу.
Про це у своєму Twitter написав президент США Джо Байден.
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За його словами, рівно рік тому путін думав, що зможе швидко окупувати Київ. Він зазначив, що росіяни зустрілися з мужністю українців та побачили залізну волю народу.
Байден сказав, що глава кремля також розраховував, що НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.
"Натомість НАТО сильніше і згуртованіше, ніж будь-коли раніше", — заявив американський лідер.
One year ago, President Putin thought he would swiftly take Kyiv.— President Biden (@POTUS) February 23, 2023
Then he met the bravery of Ukraine and the iron will of nations everywhere.
Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.