Психолог рассказал о типах двойников Путина, которые часто появляются на публике

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Artem Geodakyan/Pool via REUTERS

Психолог Дмитрий Попов рассказал о трех типах личности двойников Путина. Российский диктатор часто меняет их для посещения публичных мероприятий.

Об этом Попов рассказал в эфире телемарафона.

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Типы личности двойников Путина

По словам психолога, каждый из этих типов отвечает личностным характеристикам. Среди публичных двойников есть "Говорун", "Стадионный" и "Путешественник". К тому же у лидера РФ есть "Бункерный" тип. Попов отметил, что это главный двойник Путина.

Психолог говорит, что лично с Путиным, конечно, не встречался. По его словам, идентифицировать "подлинность" президента РФ по видео и фото сложно. Однако можно оценить его поведенческие характеристики.

"Бункерный" считается основным, подлинным для России. Он в последний раз появлялся перед камерами вместе с Си Цзиньпинем. Вот все те три дня, которые Си провел в Москве, с ним шастал именно "настоящий" Путин. То есть "Бункерный". Хотя, опять же, я очень сомневаюсь, что это тот самый Путин, который перенял власть у Бориса Ельцина, поскольку они очень и очень разные", — сказал Попов.

Психолог рассказал, что двойник "Говорун" специализируется на разговорах и выступает вместо Путина на разных собраниях. Клон "Стадионный" также появляется на публике, однако "берет" энергичностью. Он постоянно проявляет определенную активность. Попов рассказал, что двойник "Путешественник" у Путина появился недавно. Именно он якобы был вместо президента РФ во временно оккупированных Мариуполе, Геническе и в Луганской области, говорит психолог.

Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но, несмотря на это, он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента. Новини.LIVЕ собрало несколько снимков, на которых можно заметить отличия во внешности кровожадного диктатора.

Также мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсона и Луганской области ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.