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Данілов заявив, що на Херсонщину їздив двійник Путіна: що на це вказує

19 квітня 2023 21:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Данілов заявив, що на Херсонщину їздив двійник Путіна: що на це вказує
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Фото: rnbo.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників.

Про це Олексій Данілов заявив в ефірі національного телемарафону. 

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"Ніякого Путіна там не було"

Секретар РНБО нагадав, що російський диктатор зазвичай тримає людей на карантині, перш ніж підпустити до себе. 

"Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один — це вже так само відома річ", — сказав Данілов. 

За словами секретаря РНБО, Путін — "людина перелякана", і думати, що він може приїхати в такий спосіб — просто неможливо. Данілов нагадав, як закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, а поїздки Путіна, за його словами, — то "ціла процедура", де підготовчий процес стартує "за 2-3 тижні" і "ніяких експромтів там давно немає".

"Це пряма протилежність нашому президенту, який може в будь-який час відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда Путіна, який скоро сам себе буде лякатися", — підсумував Данілов.

Зазначимо, у мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента. Новини.LIVЕ зібрали декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності російського диктатора.

Нагадаємо, 18 квітня російські пропагандистські медіа заявили, що президент країни-агресора Володимир Путін приїхав на окуповану українську територію. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Луганську області.

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