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Прокурора Симоненко отказались наказывать за отдых в Испании во время войны

8 июня 2023 00:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прокурора Симоненко отказались наказывать за отдых в Испании во время войны
Бывший заместитель генпрокурора Алексей Симоненко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший замгенпрокурора Алексей Симоненко ездил за границу в Испанию на Новый год во время войны в Украине, используя автомобиль фирмы жены львовского предпринимателя Козловского. Однако комиссия прокуроров отменила дисциплинарное производство из-за отсутствия доказательств.

Об этом сообщает Главком.

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Симоненко ездил за границу во время войны

"Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное производство по бывшему заместителю генпрокурора Алексею Симоненко согласно решению, принятому 24 мая", — отмечает издание.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала жалобу на Симоненко, связанную с его выездом за пределы Украины. Кроме того, он использовал автомобиль "Мерседес", принадлежащий фирме жены львовского бизнесмена.

Симоненко утверждает, что он заранее сообщил о своих планах взять отпуск и уехать за границу, поскольку имеет семью в Испании, уехавшую на время войны в Украине. Прокурор прошел также инструктаж перед поездкой, поскольку "имел доступ к государственной тайне".

Симоненко заказал авиабилет и арендовал автомобиль Mercedes Benz S600 для поездки, за который заплатил 15 тыс. грн.

"30 декабря автомобиль отвез экс-заместителя генпрокурора в аэропорт Кракова, а 7 января 2023 года та же машина привезла его в Украину", — отметили журналисты издания.

Кроме того, на границе Симоненко показал удостоверение об отсрочке призыва на службу.

Прокурорская комиссия отказалась наказывать Симоненко

Кто был водителем, он вспомнить не смог, а также заверил, что не имеет никакого отношения к львовскому бизнесмену. Хотя журналисты нашли доказательства того, что машина принадлежит ООО "Холдинг "Гранд Отель", которая имеет отношение к депутату Григорию Козловскому. А за рулем автомобиля находился охранник бизнесмена — Роман Серетко.

Прокурорская комиссия исследовала документы и заключила, что жалоба Центра противодействия коррупции не имела подтверждения в ходе дисциплинарного производства. Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции не нашло никаких оснований для утверждений о злоупотреблении Алексеем Симоненко во время его поездки за границу.

Как известно, в январе этого года генеральный прокурор Андрей Костин уволил по собственному желанию Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора. Причина этого увольнения не была объявлена, но СМИ связывают ее с расследованием журналиста Михаила Ткача из УП, что Алексей Симоненко находился в Марбелье, Испания, во время войны в Украине.

Напомним, что народный депутат от партии "За Будущее" Виктор Мялык подключился на заседание прямо из салона парикмахерской. Приводя красоту, он голосовал за рассмотрение важных вопросов.

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