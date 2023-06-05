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Нардеп М'ялик підключився на засідання комітету прямо з перукарні: курйозне фото

5 червня 2023 21:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Депутат з Рівненщини Віктор М'ялик підключився на засідання з перукарні
Народний депутат Віктор М'ялик. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Народний депутат від партії "За Майбутнє" Віктор М'ялик підключився на засідання прямо із салону перукарні. Наводячи красу, він голосував за розгляд важливих питань. 

Про це повідомляє активіст руху "Чесно" Олександр Саліженко

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Активіст зазначив, що від побаченого він дуже здивувався.  

"За багато років моніторингу роботи Верховної Ради України ми в Русі "Чесно" багато чого бачили, але сьогодні здивувався навіть я", — зазначає Олександр. 

І додає, що таку ситуацію він спостерігав вперше. Чоловік бачив бачив багато депутатів, які включались на засідання комітетів за кермом авто, з цигаркою в кадрі чи під час прогулянки.

"Раніше неодноразово бачили нардепів, які включались на засідання комітетів у відеорежимі за кермом авто (сьогодні один із нардепів навіть зробив зауваження іншому, щоб той пристібнув ремінь безпеки), із цигаркою в кадрі чи під час прогулянки. Але сьогодні мажоритарник з Рівненщини від групи "За Майбутнє" Віктор М'ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні і голосував під час розгляду питань!" — зауважує Саліженко. 

Віктор М'ялик підключився на засідання з перукарні. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що ВАКС оголосив депутата Київради Трубіцина у міжнародний розшук. Його звинувачують в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди. 

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