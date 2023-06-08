Прокурора Симоненка відмовились карати за відпочинок в Іспанії під час війни

Колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Фото: Офіс Генпрокурора

Колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив за кордон в Іспанію на Новий рік під час війни в Україні, використовуючи автомобіль фірми дружини львівського підприємця Козловського. Однак комісія прокурорів скасувала дисциплінарне провадження через відсутність доказів.

Про це повідомляє Главком.

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"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно колишнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка згідно з рішенням, прийнятим 24 травня", — зазначає видання.

Громадська організація "Центр протидії корупції" подала скаргу на Симоненка, пов'язану з його виїздом за межі України. Крім того, він використовував автомобіль "Мерседес", що належить фірмі дружини львівського бізнесмена.

Симоненко стверджує, що він завчасно повідомив про свої плани взяти відпустку та виїхати за кордон, оскільки має родину в Іспанії, яка виїхала на час війни в Україні. Прокурор пройшов також інструктаж перед поїздкою, оскільки "мав доступ до державної таємниці".

Симоненко замовив авіаквиток та орендував автомобіль Mercedes Benz S600 для поїздки, за який заплатив 15 тис. грн.

"30 грудня автівка відвезла ексзаступника генпрокурора до аеропорту Кракова, а 7 січня 2023 року та ж машина привезла його до України", — зазначили журналісти видання.

Крім того, на кордоні Симоненко показав посвідчення про відстрочку від призову на службу.

Прокурорська комісія відмовилася карати Симоненка

Хто був водієм, він згадати не зміг, а також запевнив, що не має ніякого відношення до львівського бізнесмена. Хоча журналісти знайшли докази того, що машина належить ТОВ "Холдинг "Гранд Готель", яка має стосунок до депутата Григорія Козловського. А за кермом автівки був охоронець бізнесмена — Роман Серетко.

Прокурорська комісія дослідила документи і зробила висновок, що скарга Центру протидії корупції не мала підтвердження в ході дисциплінарного провадження. Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції не знайшло жодних підстав для тверджень про зловживання Олексієм Симоненком під час його поїздки за кордон.

Як відомо, у січні цього року генеральний прокурор Андрій Костін звільнив за власним бажанням Олексія Симоненка з посади заступника генерального прокурора. Причина цього звільнення не була оголошена, але ЗМІ пов'язують його з розслідуванням журналіста Михайла Ткача з УП, що Олексій Симоненко перебував у Марбельї, Іспанія, під час війни в Україні.

Нагадаємо, що народний депутат від партії "За Майбутнє" Віктор М'ялик підключився на засідання прямо із салону перукарні. Наводячи красу, він голосував за розгляд важливих питань.