Проект по избежанию шатдауна без помощи Израилю и Украине — реакция Белого дома

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Фото: google.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон обнародовал резолюцию с двухэтапным временным финансированием правительства для предотвращения шатдауна без учета помощи Израилю и Украине. Документ подвергли резкой критике и отклонили в Белом доме и в Сенате.

Об этом сообщает Reuters.

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Резолюция с двухэтапным временным финансированием правительства

Двухэтапное финансирование предполагает продолжение финансирования для разных государственных структур на разные сроки. Речь идет о средствах для военных и ветеранских программ, сельского хозяйства и продовольственных агентств, министерств транспорта и жилищно-коммунального хозяйства и городского развития. Деньги должны выделяться до 19 января. Финансирование Госдепартамента, минюста, минторговли, минтруда, а также сфер здравоохранения и социальных служб, предлагается продлить до 2 февраля.

У республиканцев есть надежда на принятие этого документа 14 ноября. Также в издании указано, что этот законопроект не предусматривает дополнительного финансирования, например помощи Израилю или Украине.

"Эта двухэтапная резолюция является необходимым законопроектом, чтобы обеспечить для республиканцев в Палате представителей лучшую позицию в борьбе за победу консерваторов. Законопроект положит конец абсурдной традиции огромных, перегруженных законопроектов с расходами, внесенными непосредственно перед рождественскими каникулами", — указывает Джонсон.

Реакция Белого дома и Сената США на резолюцию

В Сенате США подвергли критике такую инициативу республиканцев и сказали, что эта резолюция не будет принята верхней палатой. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала такое предложение "рецептом для усиления республиканского хаоса и еще большей возможности для шатдауна".

Кроме того, в Белом доме убеждены, что такие действия представителей республиканской партии несут угрозу национальной безопасности, потому что они готовы прекратить финансирование военных, выполняющих боевые задачи.

"Республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на собственные политические разногласия, заняться работой и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить шатдаун", — добавили в Белом доме.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины в связи с ее войной. Около 96% американской финансовой помощи уже израсходовано.

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в середине ноября. Участники обсудят дальнейшую помощь Украине в ее борьбе против российских захватчиков.