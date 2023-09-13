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О чем договорились Ким Чен Ын и Путин: эфир Новини.LIVE

13 сентября 2023 15:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
О чем договорились Ким Чен Ын и Путин: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный аналитик Денис Попович и эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко стали гостями студии Новини.LIVE. Они поговорят о встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Гости студии также обсудят удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. Попович и Бобиренко прокомментируют решение Польши, Болгарии, Венгрии и Румынии по поводу запрета импорта украинского зерна, независимо от решения ЕК.

Напомним, сегодня, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что уверен в успехе РФ в войне в Украине.

Также мы писали, что в ГУР подтвердили повреждение крупного российского десантного корабля и подлодки ВМС РФ в результате ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе. Подлежат ли они ремонту, пока неизвестно.

Добавим, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна договорилась с Румынией, Словакией и Болгарией о введении национальных запретов на импорт украинского зерна, если Европейский Союз не продлит запрет, который заканчивается 15 сентября.

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