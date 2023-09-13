Про що домовилися Кім Чен Ин та Путін: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Військовий аналітик Денис Попович та експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко стали гостями студії Новини.LIVE. Вони поговорять про зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Ефір Новини.LIVE

Гості студії також обговорять удар десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі. Попович та Бобиренко прокоментують рішення Польщі, Болгарії, Угорщини та Румунію щодо заборони імпорту українського збіжжя, незалежно від рішення ЄК.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що впевнений в успіху РФ у війні в Україні.

Також ми писали, що у ГУР підтвердили пошкодження великого російського десантного корабля та підводного човна ВМС РФ внаслідок нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі. Чи підлягають вони ремонту, наразі невідомо.

Додамо, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт українського зерна, якщо Європейський Союз не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.