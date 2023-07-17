"Прекратите играть в голодные игры": Кулеба о блокировке РФ зерновой сделки

Дмитрий Кулеба. Фото: AP

Россия "использует голод как инструмент", чтобы достичь своих целей. Она "медленно убивает зерновую инициативу", благодаря которой Украине удавалось экспортировать зерно по всему миру с начала полномасштабной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу CBS.

Читайте также:

Страдают все

"Вы должны знать одну цифру. В прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была начата, цены на зерно в мире упали на 20%. Поэтому первым следствием непродолжения зернового соглашения будет рост цен на зерно во всем мире, а люди в наиболее уязвимых регионах Азии и Африки это почувствуют. И это будет результатом действий России", — отметил глава украинского МИД.

"Голодные игры" РФ

Кулеба призвал РФ "прекратить играть в голодные игры", которыми страдают люди со всего мира.

"Невозможно полностью компенсировать блокировку украинских портов внутренними наземными путями. Россия использует голод как инструмент для шантажа мира, продвигая свои коммерческие интересы. Прекратите играть в голодные игры", — подчеркнул он.

“Stop playing hunger games”: Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is “using hunger as an instrument” as it “slowly kills the grain initiative” that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью африканским журналистам. В частности, вопросы касались зернового соглашения и в пресс-службе президента предоставили отрывки из беседы.