Выпускники не будут сдавать ГИА в 2027 году: законопроект

Школьники в укрытии. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить выпускников от государственной итоговой аттестации в 2027 году. А также провести приемную кампанию по особым правилам. Документ обосновывается необходимостью обеспечить безопасный прием в условиях продолжающейся войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Выпускники, вероятно, не будут сдавать ГИА в 2027 году

Законопроект предусматривает, что в 2027 году поступление в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования будет осуществляться в порядке, который утвердит Министерство образования и науки. Для этого предлагается временно не применять отдельные нормы законов "О высшем образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании".

В то же время выпускников, которые в 2027 году завершат любой уровень полного общего среднего образования, предлагается освободить от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Документ также определяет правила вступительных экзаменов. Для конкурсного отбора можно будет использовать результаты тестирований, проведенных в 2024–2027 годах с применением процедур внешнего независимого оценивания, а также результаты творческих конкурсов или конкурсов физических способностей — в случаях, предусмотренных законодательством.

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Вступительные экзамены будут включать тестирование по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. Абитуриенты смогут выбрать иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Авторы законопроекта отмечают, что изменения необходимы из-за ситуации с безопасностью, вызванной продолжающейся вооруженной агрессией России. По их мнению, это позволит обеспечить гибкий и безопасный механизм проведения вступительной кампании в 2027 году.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается установить административное наказание за популяризацию и распространение опасных интернет-челленджей среди детей школьного возраста. Документ предусматривает штрафы или общественные работы для лиц, вовлекающих несовершеннолетних в деструктивные онлайн-тренды. Кроме того, предлагается ввести ответственность для родителей детей-нарушителей, а также руководителей учебных заведений, если они будут скрывать подобные случаи.

Также парламенту предлагают запретить продажу шаурмы возле школ. Инициатива предусматривает, что продавать шаурму и другие продукты с чрезмерным содержанием соли, сахара и жиров нельзя будет в радиусе 400 метров от учреждений общего среднего образования. За нарушение этих требований продавцам будут грозить значительные штрафы.