Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО, — СМИ

Полномочия фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии истекают только в следующем году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать преемницей генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга после его отставки.

Об этом пишет Sun.

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Полномочия фон дер Ляйен в должности президента Европейской комиссии истекают только в следующем году. Однако дипломатический источник сообщает, что ряд стран-членов НАТО предложили ей возглавить альянс в октябре этого года.

Британские источники предполагают, что Британия, скорее всего, ветирует кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее плохой послужной список во главе Вооруженных сил Германии.

Кроме того, британский министр обороны Бен Уоллес претендует на то, чтобы стать первым за последние 20 лет генеральным секретарем НАТО из Великобритании.

Нынешний Генеральный секретарь Йенс Столтенберг должен уйти в отставку позже в этом году после того, как его полномочия были продлены из-за войны в Украине. Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, а 30 стран-членов Западного альянса выбирают нового лидера на основе консенсуса в закрытом режиме.

Также мы писали, что Столтенберг заявлял, что членство Финляндии и Швеции в Альянсе остается самым высоким приоритетом для НАТО, даже если оно состоится и не одновременно.

Украина подала запрос на трехсторонние переговоры с Финляндией и США. Украинские власти просят в Финляндии передать ВСУ самолеты Hornet, которые заканчивают срок службы в финской армии.