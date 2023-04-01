Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО, — ЗМІ arrow

Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО, — ЗМІ

1 квітня 2023 08:13
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Повноваження фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії закінчуються лише наступного року
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може стати наступницею генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга після його відставки.

Про це пише Sun.

Читайте також:

Повноваження фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії закінчуються лише наступного року. Проте дипломатичне джерело повідомляє, що низка країн-членів НАТО запропонували їй очолити альянс у жовтні цього року.

Британські джерела припускають, що Британія, швидше за все, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, посилаючись на її поганий послужний список на чолі Збройних сил Німеччини.

Крім того, британський міністр оборони Бен Воллес претендує на те, щоб стати першим за останні 20 років генеральним секретарем НАТО з Великої Британії.

Нинішній Генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти у відставку пізніше цього року після того, як його повноваження були продовжені через війну в Україні. Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, а 30 країн-членів Західного альянсу обирають нового лідера на основі консенсусу в закритому режимі.

Також ми писали, що Столтенберг заявляв, що членство Фінляндії та Швеції в Альянсі залишається найвищим пріоритетом для НАТО, навіть якщо воно відбудеться і не одночасно.

Додамо, Україна подала запит на тристоронні переговори з Фінляндією і США. Українська влада просить у Фінляндії передати ЗСУ літаки Hornet, які завершують термін служби у фінській армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB