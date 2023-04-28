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Президента Сербии срочно госпитализировали, — СМИ

28 апреля 2023 09:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Президента Сербии срочно госпитализировали, — СМИ
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Facebook-страница президента Сербии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

По информации СМИ, президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован. Официальные ресурсы власти не комментируют эти слухи, оппозиция желает Вучичу смерти.

Об этом сообщило сербское издание B92.

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По информации издания, президент Сербии Александар Вучич был экстренно госпитализирован в больницу.

СМИ особо отметило, что Вучича доставили в гражданскую больницу, а не в военно-медицинский госпиталь, где руководство Сербии обычно проходит обследование и лечится.

Официальный сайт президента Сербии и сетевые страницы Вучича в Facebook, Instagram и Twitter ничего не сообщают о возможной госпитализации президента.

Оппозиция торжествует

Вместе с тем в соцсетях сторонники сербской оппозиции уверяли, что Вучича во второй раз за последние 20 дней госпитализировали именно в военно-медицинский госпиталь.

B92 отмечает, что оппозиционные к президенту сербы "благодарили Бога и умоляли его, чтобы Вучич скорее умер".

Напомним, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого стало плохо.

Позже в связи с отменой всех предвыборных мер менее чем за три недели до выборов в Турции, намеченных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у Эрдогана.

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