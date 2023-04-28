Президента Сербии срочно госпитализировали, — СМИ
По информации СМИ, президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован. Официальные ресурсы власти не комментируют эти слухи, оппозиция желает Вучичу смерти.
Об этом сообщило сербское издание B92.
Вучич в больнице, власть молчит
По информации издания, президент Сербии Александар Вучич был экстренно госпитализирован в больницу.
СМИ особо отметило, что Вучича доставили в гражданскую больницу, а не в военно-медицинский госпиталь, где руководство Сербии обычно проходит обследование и лечится.
Официальный сайт президента Сербии и сетевые страницы Вучича в Facebook, Instagram и Twitter ничего не сообщают о возможной госпитализации президента.
Оппозиция торжествует
Вместе с тем в соцсетях сторонники сербской оппозиции уверяли, что Вучича во второй раз за последние 20 дней госпитализировали именно в военно-медицинский госпиталь.
B92 отмечает, что оппозиционные к президенту сербы "благодарили Бога и умоляли его, чтобы Вучич скорее умер".
Напомним, что несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого стало плохо.
Позже в связи с отменой всех предвыборных мер менее чем за три недели до выборов в Турции, намеченных на 14 мая, появилась информация о возможном инфаркте миокарда у Эрдогана.