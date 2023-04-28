Президента Сербії терміново госпіталізували, — ЗМІ
За інформацією ЗМІ, президент Сербії Александар Вучич був госпіталізований. Офіційні владні ресурси не коментують ці чутки, опозиція бажає Вучичу смерті.
Про це повідомило сербське видання B92.
Вучич в лікарні, влада мовчить
За інформацією видання, президент Сербії Александар Вучич був екстрено госпіталізований до лікарні.
ЗМІ окремо зазначило, що Вучича доправили до цивільної лікарні, а не до військово-медичного госпіталю, де керівництво Сербії зазвичай проходить обстеження та лікується.
Офіційний сайт президента Сербії та соцмережеві сторінки Вучича у Facebook, Instagram та Twitter нічого не повідомляють про можливу госпіталізацію президента.
Опозиція тріумфує
Разом з тим, у соцмережах прихильники сербської опозиції запевняли, що Вучича удруге за останні 20 днів госпіталізували саме до військово-медичного госпіталю.
B92 зазначає, що опозиційні до президента серби "дякували Богу і благали його, щоб Вучич швидше помер".
Нагадаємо, що кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Ердоган перервав телеінтерв'ю у прямому ефірі. Згодом він повернувся і перепросив, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це стало погано.
Пізніше у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у Ердогана.