Президента Сербії терміново госпіталізували, — ЗМІ

Президент Сербії Александар Вучич. Фото: Facebook-сторінка президента Сербії

За інформацією ЗМІ, президент Сербії Александар Вучич був госпіталізований. Офіційні владні ресурси не коментують ці чутки, опозиція бажає Вучичу смерті.

Про це повідомило сербське видання B92.

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За інформацією видання, президент Сербії Александар Вучич був екстрено госпіталізований до лікарні.

ЗМІ окремо зазначило, що Вучича доправили до цивільної лікарні, а не до військово-медичного госпіталю, де керівництво Сербії зазвичай проходить обстеження та лікується.

Офіційний сайт президента Сербії та соцмережеві сторінки Вучича у Facebook, Instagram та Twitter нічого не повідомляють про можливу госпіталізацію президента.

Опозиція тріумфує

Разом з тим, у соцмережах прихильники сербської опозиції запевняли, що Вучича удруге за останні 20 днів госпіталізували саме до військово-медичного госпіталю.

B92 зазначає, що опозиційні до президента серби "дякували Богу і благали його, щоб Вучич швидше помер".

Нагадаємо, що кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Ердоган перервав телеінтерв'ю у прямому ефірі. Згодом він повернувся і перепросив, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це стало погано.

Пізніше у зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у Ердогана.