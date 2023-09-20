Президент Украины встретился с Генеральным секретарем ООН: подробнее
В Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
Встреча Зеленского с Антониу Гутерришем
Сообщается, что стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.
Президент также поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.
К тому же, Владимир Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН к использованию государством-агрессором иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.
"Глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны Организации в оперативном реагировании на срочные нужды украинского населения в гуманитарной сфере", — говорится в сообщении Офиса Президента Украины.
Напомним, в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Владимир Зеленский проинформировал Президента Европейского совета о ситуации на поле боя. Здесь стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС.