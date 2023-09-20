Президент Украины встретился с Генеральным секретарем ООН: подробнее

Президент встретился с Генеральным секретарем ООН. Фото: Офис Президента Украины

В Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Сообщается, что стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Президент также поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.

К тому же, Владимир Зеленский привлек внимание Генерального секретаря ООН к использованию государством-агрессором иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.

"Глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны Организации в оперативном реагировании на срочные нужды украинского населения в гуманитарной сфере", — говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Напомним, в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Владимир Зеленский проинформировал Президента Европейского совета о ситуации на поле боя. Здесь стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС.