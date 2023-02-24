Президент Украины рассказал, кто больше всего поддерживает нашу страну

По словам Зеленского, Украина работала над объединением Европы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто из партнеров больше всего поддерживает нашу страну во время войны, особенно по спецтрибуналу над руководством страны-агрессора.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

По словам Зеленского, Украина работала над объединением Европы.

"Мы работали над объединением Европы, здесь есть страны с разным статусом, есть нейтральные. Мы работали над тем, чтобы изменить эту нейтральность на не нейтральность до войны... И Вооруженные силы над этим работали, потому что победы на поле боя дают уверенность", никто не любит лузеров. Как бы это ни звучало, но это правда, все хотят быть победителями. Вот и все. И надо всем пахать внутри страны и снаружи, это единственный шанс победить", — сказал Зеленский.

Также украинский лидер очень мощными партнерами, особенно по вопросу трибунала, являются Британия, страны Балтии и другие.

"Мы видим лидерство Нидерландов. Мы работаем с Риши Сунаком, с Великобританией и другими странами. Работаем по механизму компенсаций, уже есть первые шаги в США. И наши балтийские друзья очень мощные. Честно говоря, балтийская тройка и Польша во всем нас поддерживают, чтобы мы не попросили. Но мы глупостей не просим, это правда", — сказал президент.

Напомним, что в четверг, 23 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента.