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Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско

15 ноября 2023 22:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско
Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин начали двусторонний саммит в Сан-Франциско. На нем планируется обсуждение широкого круга вопросов, включая войны РФ против Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В начале лидеры двух государств приветствовали друг друга на камеры, после чего запланированы переговоры сторон. Накануне в Белом доме сообщили, что дискуссии должны быть структурированы в отдельные сессии с обсуждением двусторонних и глобальных вопросов.

Они будут касаться, в частности, стратегического направления двусторонних отношений, открытых линий связи между военными.

Повестка дня также будет охватывать широкий спектр региональных и глобальных вопросов, в том числе вторжение РФ в Украину, конфликт Израиля и ХАМАС и ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Ожидается также обсуждение ситуации с правами человека в Китае, торговых отношений, развитие событий вокруг Тайваня, создание справедливой среды для американского бизнеса в Китае.

США и Китай не могут отвернуться друг от друга

Заявление о переговорах сделал глава Китая Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Китай и США не могут отвернуться друг от друга.

"Отношения между Китаем и США никогда не были гладкими за последние 50 лет и более, и они всегда сталкиваются с проблемами того или иного рода. Однако мы продолжали двигаться вперед среди поворотов. Для двух больших стран, таких как Китай и Соединенные Штаты, отвернуться одна от одной — не выход..." — отметил глава Китая.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 15 ноября, впервые за шесть лет в Соединенные Штаты Америки прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Целью его визита является восстановление отношений со Штатами, напряженными из-за экономической конкуренции и военных и дипломатических ошибок.

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