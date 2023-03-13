Президент Ирана пообещал Лукашенко поделиться опытом обхода санкций
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с официальным визитом в Иране. Диктатор уже встретился с главой государства и обсудил опыт Тегерана в обходе санкций.
Об этом пишет "Белта".
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О чем договорились политики
Проведя разговор с президентом Ирана Ибрагимом Райси, белорусский диктатор похвалил его за обход западных санкций.
"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", — сказал Лукашенко.
В ответ на это лидер подсанкционной страны пообещал Лукашенко, что поделится незаконными методами, как обходить различные западные ограничения. Кроме того, по итогам встречи лидеры стран подписали "дорожную карту сотрудничества".
В частности Беларусь и Иран договорились сотрудничать в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Александр Лукашенко пытается найти новое покровительство вместо российского. С этой целью он использует международную активность.