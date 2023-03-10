Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського, — Подоляк

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського. Для цього він використовує міжнародну активність.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Подоляк зазначив, що Лукашенко не вихваляється своєю можливістю проводити візити до інших країн, а істерично шукає можливість отримати заступництво ще від когось. За його словами, це єдиний мотив, який має самопроголошений президент Білорусі.

Радник керівника ОП зазначив, що зараз в Україні відбувається фіналізація доби росії агресивного типу, яка контролювала Білорусь тотально. Подоляк вважає, що Лукашенко розуміє, що в найближчому майбутньому зникне можливість отримувати ресурси від рф.

"Він хоче отримати покровителя для того, щоб якийсь час залишитися у своєму кріслі. Тому що процеси, що почнуться після війни, коли російська еліта зникатиме, а частина її перебуватиме на лаві підсудних спецтрибуналу, ось він хоче саме цей час пересидіти. На цей термін він хоче знайти собі нових союзників, нових партнерів, які замовлять за нього слівце", — додав Подоляк.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 12-13 березня здійснить офіційний візит до Ірану. У Тегерані він проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Також ми писали, що Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників і військових, які вчинили "державну зраду".

Додамо, в Офісі президента України відреагували на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність України до атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі Мачулищі. Там запропонували Лукашенку чіткіше формулювати думки.