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Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського, — Подоляк

10 березня 2023 19:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олександр Лукашенко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського. Для цього він використовує міжнародну активність.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Деталі

Подоляк зазначив, що Лукашенко не вихваляється своєю можливістю проводити візити до інших країн, а істерично шукає можливість отримати заступництво ще від когось. За його словами, це єдиний мотив, який має самопроголошений президент Білорусі. 

Радник керівника ОП зазначив, що зараз в Україні відбувається фіналізація доби росії агресивного типу, яка контролювала Білорусь тотально. Подоляк вважає, що Лукашенко розуміє, що в найближчому майбутньому зникне можливість отримувати ресурси від рф.

"Він хоче отримати покровителя для того, щоб якийсь час залишитися у своєму кріслі. Тому що процеси, що почнуться після війни, коли російська еліта зникатиме, а частина її перебуватиме на лаві підсудних спецтрибуналу, ось він хоче саме цей час пересидіти. На цей термін він хоче знайти собі нових союзників, нових партнерів, які замовлять за нього слівце", — додав Подоляк.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 12-13 березня здійснить офіційний візит до Ірану. У Тегерані він проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Також ми писали, що Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників і військових, які вчинили "державну зраду".

Додамо, в Офісі президента України відреагували на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність України до атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі Мачулищі. Там запропонували Лукашенку чіткіше формулювати думки.

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