Президент Евросовета посетит Украину в годовщину Майдана, — Politico

Президент Евросовета Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Евросовета ЕС Шарль Мишель планирует посетить Киев в начале следующей недели. Он прибудет в Украину в десятую годовщину Революции достоинства.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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Сообщается, что Мишель приедет в Украину, чтобы отдать дань уважения участникам протестов на Майдане Незалежности, начавшихся 21 ноября 2013 года после того, как экс-президент Украины Виктор Янукович отклонил Соглашение об ассоциации с ЕС.

Этот визит предшествует запланированному на середину декабря саммиту Европейского совета, где главы государств ЕС обсудят предложение Европейской комиссии о начале официальных переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Вместе с тем, представитель президента Совета ЕС указал, что пока не может официально подтвердить данное посещение, однако уточнил, что Шарль Мишель намерен находиться в Берлине в начале следующей недели.

Напомним, что в октябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили приоритетные оборонные нужды Украины.