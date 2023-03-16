Президент Черногории распустил парламент: в чем причина

Завтра Мило Джуканович должен объявить дату досрочных выборов

Сегодня, 16 марта, президент Черногории Мило Джуканович подписал указ о роспуске парламента. Известно, что депутаты в течение 90 дней не смогли избрать новое правительство.

Об этом пишет RTCG.

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Теперь в стране должны состояться досрочные парламентские выборы, дату которых Мило Джуканович должен объявить уже завтра — 17 марта.

Согласно принятому в стране законодательству, после роспуска парламента выборы следует провести не ранее чем через 60 дней и не позднее чем через сто дней. Таким образом, они могут состояться в конце мая — начале июня.

Интересно, что роспуск парламента происходит за три дня до назначенных на воскресенье, 19 марта, президентских выборов в Черногории, на которых Джуканович является одним из кандидатов.

Как известно, Джуканович стал президентом Черногории в 2018 году. Тогда он пообещал своим избирателям сохранить курс страны на членство в ЕС.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении председателей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.