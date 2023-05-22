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Президент Чехии призывает Украину бороться до полного разгрома России

22 мая 2023 05:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Президент Чехии призывает Украину бороться до полного разгрома России
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Петр David Jozek
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Чехии Петр Павел призывает не приостанавливать усилия к полному разгрому России в Украине. По его словам, для этого исторический опыт должен быть мотивацией.

Об этом сообщает Radio Prague International.

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Подробности

В ходе акции памяти жертв нацистских преследований, состоявшейся на Национальном кладбище в Терезине, чешский лидер выразил призыв не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. Он отметил, что исторический опыт должен стать источником мотивации.

Поддержка Петром Павелом Украины

Напомним, что президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна передаст Украине два зенитно-ракетных комплекса "Куб" и необходимое количество ракет для их использования. Это происходит после того, как Украина уже получила около 100 танков, предоставленных Чехией, а также множество боеприпасов.

Также мы сообщали, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад вступает в эпоху стратегической конкуренции между демократией с одной стороны и автократическими правителями с другой. В качестве примера он привел Россию и Китай, которым должны противостоять демократические страны.

Добавим, что Петр Павел, ранее бывший главным военным советником НАТО, частно предостерег руководство Украины от катастрофы. В ходе последних встреч в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем президент Чехии предупредил, что у них больше нет элемента неожиданности.

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