Чехія передасть Україні два ЗРК та ракети, — президент Петро Павел

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" та необхідну кількість ракет для їх використання. Це відбувається після того, як Україна вже отримала близько 100 танків, наданих Чехією, а також велику кількість боєприпасів.

Про це пише České noviny.

Читайте також:

ЗРК та ракети для України

Павел зазначив, що Україна може одразу використати ці комплекси, оскільки мають навчені бійці для роботи з ними. Він також наголосив, що Чехія може надати Україні боєприпаси із власних запасів, а також із запасів третіх країн. Це, за словами президента Чехії, буде вирішальним фактором для України, оскільки основна частина бойових дій має відбуватися на землі.

Система "Куб", яку Україна отримає від Чехії, використовується для наведення на літаки чи гелікоптери. Вона отримала прізвисько "три пальці смерті" за її зовнішній вигляд. Нині на озброєнні чеської армії ця система буде замінена ракетними комплексами SPYDER, які виробляють Ізраїль.

Нагадаємо, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну за масштабами та руйнуваннями нагадує чеському Президентові Петру Павелу Другу світову війну. На його переконання, найгіршим в історії є повторення помилок.

Павел порівняв початок Другої світової війни та початок війни РФ проти України та порівняв Путіна з Гітлером.

Також глава Чехії нагадав, що тоді війна почалася зі звинувачень про нібито недотримання прав нацменшини та закликів до відокремлення територій.