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Президент Чехії закликає Україну боротися до повного розгрому Росії

22 травня 2023 05:35
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Інна Буряк
редактор
Президент Чехії закликає Україну боротися до повного розгрому Росії
Президент Чехії Петр Павел. Фото: Petr David Jozek
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Чехії Петр Павел закликає не припиняти зусиль до повного розгрому Росії в Україні. За його словами, для цього історичний досвід має бути мотивацією. 

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Деталі

Під час акції пам'яті жертв нацистських переслідувань, що відбулася на Національному цвинтарі у Терезіні, чеський лідер висловив заклик не відмовлятися від зусиль у здійсненні розгрому Росії в Україні. Він наголосив на тому, що історичний досвід повинен стати джерелом мотивації.

Підтримка Петром Павелом України

Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб" та необхідну кількість ракет для їх використання. Це відбувається після того, як Україна вже отримала близько 100 танків, наданих Чехією, а також велику кількість боєприпасів.

Також ми повідомляли, що президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід вступає в епоху стратегічної конкуренції між демократією з одного боку та автократичними правителями з іншого. Як приклад він навів Росію та Китай, яким мають протистояти демократичні країни.

Додамо, що Петр Павел, який раніше був головним військовим радником НАТО, приватно застеріг керівництво України від катастрофи. Під час останніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем президент Чехії попередив, що у них більше немає елемента несподіванки. 

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