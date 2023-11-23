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Президент Чехии заявил, что ЕС нужно готовиться к войне с Россией

23 ноября 2023 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Президент Чехии заявил, что ЕС нужно готовиться к войне с Россией
Встреча президентов "Вышеградской четверки". Фото: REUTERS/David W Cerny
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Чехии Петр Павел призвал Европейский Союз готовиться к войне с Россией. По его словам, все армии всерьез относятся к этой угрозе.

Об этом Петр Павел сказал на встрече президентов "Вышеградской четверки" — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши, передает Blesk.

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По словам Павела, все страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе, что предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе.

"Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — подчеркнул он.

Президент Чехии считает, что после окончания войны в Украине России необходимо до семи лет, чтобы возобновить свою боеспособность и подготовиться к новому военному конфликту. По его словам, темпы восстановления будут напрямую зависеть от того, каким будет результат войны в Украине, а также от параметров безопасности, которые будут согласованы после конфликта.

Напомним, правительство Чехии заморозило все государственные активы РФ на территории страны. Там призвали брать пример с этого решения и другим странам.

Также мы писали, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Россия не должна претендовать на имущество, которое у нее есть в Чехии. Включение в санкционный список российского госагентства, управляющего недвижимостью, приведет к тому, что россияне не смогут использовать деньги от аренды на агрессивную войну против Украины.

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