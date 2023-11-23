Президент Чехії заявив, що ЄС потрібно готуватися до війни з Росією

Зустріч президентів "Вишеградської четвірки". Фото: REUTERS/David W Cerny

Президент Чехії Петр Павел закликав Європейський Союз готуватися до війни з Росією. За його словами, усі армії серйозно ставляться до цієї загрози.

Про це Петр Павел сказав на зустрічі президентів "Вишеградської четвірки" — Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі, передає Blesk.

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За словами Павела, усі країни НАТО сприймають Росію як загрозу номер один у Європі, а це передбачає необхідність реалістично готуватися до такої загрози.

"Усі армії серйозно ставляться до цієї загрози, всі армії готуються до можливості конфлікту високої інтенсивності в Європі", — наголосив він.

Президент Чехії вважає, що після закінчення війни в Україні Росії потрібно до семи років, щоб відновити свою боєздатність та підготуватися до нового військового конфлікту. За його словами, темпи відновлення безпосередньо залежатимуть від того, яким буде результат війни в Україні, а також від параметрів безпеки, які будуть узгоджені після конфлікту.

Нагадаємо, уряд Чехії заморозив усі державні активи РФ на території країни. Там закликали брати приклад з цього рішення й іншим країнам.

Також ми писали, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія не повинна претендувати на майно, яке вона має в Чехії. Включення до санкційного списку російського держагентства, яке керує нерухомістю, призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди на агресивну війну проти України.