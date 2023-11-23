В Чехії пояснили, чим допоможе конфіскація російської нерухомості

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: iROZHLAS.cz

Росія не повинна претендувати на майно, яке вона має в Чехії. Включення до санкційного списку російського держагенства, яке керує нерухомістю, призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди на на агресивну війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Cesky Rozhlas.

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Він зазначив, що найважче було знайти правильний правовий шлях, щоб суд не скасував санкції.

"Робота непроста ще й тому, що це нове питання. Немає жодних прецедентів", — додав міністр він.

Ліпавський також вважає, що якщо Чехія заморозить доходи від власності Путіна, щоб він не міг використовувати їх для війни, то це абсолютно справедливо

"Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем — подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція — нам довелося подбати про півмільйона біженців війни. І все через Путіна", — сказав очільник МЗС.

Замороження стосується приблизно 70 об’єктів, у яких, наприклад, до 1989 року жили радянські радники, але після революції втратили своє первісне призначення.

Позиція щодо України

За словами Ліпавського, Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою.

В переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним впливом на Росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування російських дипломатів Європою.

Раніше ми повідомляли, що уряд Чехії заморозив усі державні активи РФ на території країни. Там закликати брати приклад з цього рішення й іншим країнам.

Нагадуємо, що Чеська республіка від початку широкомасштабного вторгнення Росії в рамках оборонної допомоги передала Україні військову техніку зі своїх армійських запасів. Загальна сума такої допомоги складає понад 240 мільйонів євро.