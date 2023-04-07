Президент Бразилии сделал скандальное заявление по Крыму: что предлагает Лула да Силва

Президент Бразилии Лула да Силва

Бразильский президент Луис Игнасио да Силва заявил, что Украина может согласиться с российской аннексией Крыма. Это вроде бы прекратит войну и установит мир в регионе.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Бразильский президент Лула Игнасио да Силва признал, что президент России Владимир Путин не может достичь всех целей, которые были поставлены перед началом "специальной военной операции" (так в россии называют полномасштабную войну, развязанную 24 февраля 2022 года в Украине. — Ред. ).

Но, добавил глава Бразилии, Президент Украины Владимир Зеленский также не может достичь всего, о чем говорит (освобождение всей территории страны. — Ред.).

Что Лула предлагает Украине

Поэтому бразильский президент заявил, что Украина якобы должна согласиться с аннексией россии в обмен на прекращение войны.

Это якобы принесет в мир покой.

Лула да Силва отметил, что планирует обсудить этот план с главой Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в марте президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине. Он выразил готовность обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином.

Фото: Reuters