Президент Бразилии сделал скандальное заявление по Крыму: что предлагает Лула да Силва
Бразильский президент Луис Игнасио да Силва заявил, что Украина может согласиться с российской аннексией Крыма. Это вроде бы прекратит войну и установит мир в регионе.
Об этом сообщает Le Figaro.
Слабость россии
Бразильский президент Лула Игнасио да Силва признал, что президент России Владимир Путин не может достичь всех целей, которые были поставлены перед началом "специальной военной операции" (так в россии называют полномасштабную войну, развязанную 24 февраля 2022 года в Украине. — Ред. ).
Но, добавил глава Бразилии, Президент Украины Владимир Зеленский также не может достичь всего, о чем говорит (освобождение всей территории страны. — Ред.).
Что Лула предлагает Украине
Поэтому бразильский президент заявил, что Украина якобы должна согласиться с аннексией россии в обмен на прекращение войны.
Это якобы принесет в мир покой.
Лула да Силва отметил, что планирует обсудить этот план с главой Китая Си Цзиньпином.
Напомним, в марте президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине. Он выразил готовность обсудить мирные переговоры о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином.
Фото: Reuters