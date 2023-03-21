Президент Бразилії хоче зробити внесок у припинення війни в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні. Він висловив готовність обговорити мирні переговори про війну в Україні з главою КНР Сі Цзіньпін під час його візиту до Китаю наступного тижня.

Про це президент Бразилії сказав у своїй заяві, яку наводить UOL Economia.

Заява президента Бразилії

Лула схвалив зустріч лідера Китаю та російського диктатора володимира путіна. При цьому він нагадав, що Бразилія засудила російське вторгнення в Україну, проте вважає, що про можливість миру в Україні треба говорити більшій кількості країн.

Він зазначив, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні.

Лула повідомив, що він планує обговорити питання миру в Україні з главою КНР Сі Цзіньпіном, оскільки вважає Китай дуже важливою країною, яка може вести серйозніші переговори зі Сполученими Штатами. Він також висловив переконання, що Бразилія може зробити внесок у припинення війни в Україні.

Лула підкреслив, що росія не могла здійснити вторгнення в Україну і не мала це робити. Він закликав до того, щоб хтось почав говорити про мир у зв'язку з війною, що триває в Україні.

Загалом Лула має намір використовувати свої контакти та вплив у міжнародній політиці для врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, що у різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення пройшли антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингувальників.