Президент Бразилії хоче зробити внесок у припинення війни в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні. Він висловив готовність обговорити мирні переговори про війну в Україні з главою КНР Сі Цзіньпін під час його візиту до Китаю наступного тижня.
Про це президент Бразилії сказав у своїй заяві, яку наводить UOL Economia.
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Заява президента Бразилії
Лула схвалив зустріч лідера Китаю та російського диктатора володимира путіна. При цьому він нагадав, що Бразилія засудила російське вторгнення в Україну, проте вважає, що про можливість миру в Україні треба говорити більшій кількості країн.
Він зазначив, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні.
Лула повідомив, що він планує обговорити питання миру в Україні з главою КНР Сі Цзіньпіном, оскільки вважає Китай дуже важливою країною, яка може вести серйозніші переговори зі Сполученими Штатами. Він також висловив переконання, що Бразилія може зробити внесок у припинення війни в Україні.
Лула підкреслив, що росія не могла здійснити вторгнення в Україну і не мала це робити. Він закликав до того, щоб хтось почав говорити про мир у зв'язку з війною, що триває в Україні.
Загалом Лула має намір використовувати свої контакти та вплив у міжнародній політиці для врегулювання конфлікту в Україні.
Нагадаємо, що у різних містах російської федерації до роковин повномасштабного вторгнення пройшли антивоєнні акції протесту. Силовики заарештували понад 50 мітингувальників.