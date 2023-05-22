Президент Бразилии расстроился, что Зеленский не провел с ним переговоры

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва. Фото: REUTERS/Juan Medina/File Photo/File Photo

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не встретился с ним на саммите G7. По его словам, украинский лидер опоздал.

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

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"У меня была двусторонняя встреча с Украиной здесь, в этой комнате, в 15:15. Мы ждали и получили информацию, что он опаздывает. Зеленский не появился… Очевидно, что у него были встречи, и он не смог прийти", — сказал Да Силва.

Президент Бразилии отметил, что не разочаровался, однако огорчился. Журнал ISTOE пишет, что Да Силва хотел встретиться с Зеленским. По словам бразильского лидера, планы по предстоящей встрече будут зависеть от готовности президента Украины "говорить о мире".

Зеленский объяснил, что не смог встретиться с президентом Бразилии из-за плотного графика.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, предлагавший "отдать Крым россиянам", заявил, что хочет быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Он говорит, что хочет найти "золотую середину" для стран.

Также мы писали, что Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсудил возможное совместное посредничество России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в конфликте в Украине. Он также обвинил США и Европу в затягивании конфликта и призвал их сказать "Довольно".

Добавим, президент Бразилии, Луиз Инасио Лула да Силва, попытался оправдаться за отказ передачи Германии снарядов для танков Leopard, предназначенных для поддержки Украины в конфликте с Россией. Президент считает, что такая продажа снарядов может стать причиной того, что Россия сочтет Бразилию стороной военного конфликта.