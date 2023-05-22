Президент Бразилії засмутився, що Зеленський не провів з ним переговори

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва. Фото: REUTERS/Juan Medina/File Photo/File Photo

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що Президент України Володимир Зеленський не зустрівся з ним на саміті G7. За його словами, український лідер запізнився.

Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

Читайте також:

Зеленський не провів переговори з президентом Бразилії

"У мене була двостороння зустріч із Україною тут, у цій кімнаті, на 15:15. Ми чекали і отримали інформацію, що він запізнюється. Зеленський не з’явився… Очевидно, що у нього були зустрічі, і він не зміг прийти", — сказав Да Сілва.

Президент Бразилії зазначив, що не розчарувався, однак засмутився. Журнал ISTOE пише, що Да Сілва хотів зустрітися з Зеленським. За словами бразильського лідера, плани щодо майбутньої зустрічі залежатимуть від готовності президента України "говорити про мир".

Зеленський пояснив, що не зміг зустрітися з президентом Бразилії через щільний графік.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який пропонував "віддати Крим росіянам", заявив, що хоче бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Він каже, що хоче знайти "золоту середину" для країн.

Також ми писали, що Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що він обговорив можливе спільне посередництво Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів у конфлікті в Україні. Він також звинуватив США та Європу у затягуванні конфлікту та закликав їх сказати "Досить".

Додамо, президент Бразилії, Луїз Інасіо Лула да Сілва, спробував виправдатись за відмову передачі Німеччині снарядів для танків Leopard, призначених для підтримки України у конфлікті з Росією. Президент вважає, що такий продаж снарядів може стати причиною того, що Росія вважатиме Бразилію стороною військового конфлікту.