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Президент Бразилии пригласил Путина в свою страну, но предупредил о нюансе

4 декабря 2023 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент Бразилии пригласил Путина в свою страну, но предупредил о нюансе
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Диктатора Российской Федерации Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Впрочем, Бразилия не исключает возможность его ареста согласно ордеру Международного уголовного суда.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, сообщает издание Terra.

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Бразильский лидер подчеркнул, что Путина будет приглашен на саммит G20, который состоится в следующем году в Рио-де-Жанейро, но он столкнется с последствиями этого визита.

"Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти", — сказал Лула.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторил концепцию российской идентичности. Она якобы состоит из двух частей: "русская нация", которая включает русских, украинцев и белорусов, находится в центре русской идентичности, и более широкий "русский мир", включающий другие не восточнославянские этносы.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время виртуальной встречи лидеров G20 призвал привлечь Россию к ответственности за незаконное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что наиболее уязвимые люди по всему миру более сильно страдают глобальными последствиями войны.

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