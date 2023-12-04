Президент Бразилії запросив Путіна до своєї країни, але попередив про нюанс

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Фото: Reuters

Диктатора Російської Федерації Володимира Путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Втім, Бразилія не виключає можливість його арешту згідно з ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє видання Terra.

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Бразильський лідер наголосив, що Путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але він зіткнеться з наслідками цього візиту.

"Якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", — сказав Лула.

Раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін повторив концепцію російської ідентичності. Вона нібито складається з двох частин: "російська нація", яка включає росіян, українців і білорусів, знаходиться в центрі російської ідентичності, і ширший "рускій мір", що включає інші не східнослов'янські етноси.

Нагадуємо, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час віртуальної зустрічі лідерів G20 закликав притягнути Росію до відповідальності за незаконне вторгнення до України. Він наголосив, що найбільш уразливі люди по всьому світу насильніше страждають від глобальних наслідків війни.