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Президент Бразилии обсуждал с Китаем и ОАЭ посредничество в войне РФ против Украины

16 апреля 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Бразилии обсуждал с Китаем и ОАЭ посредничество в войне РФ против Украины
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что он обсудил возможное совместное посредничество России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов в конфликте на Украине. Он также обвинил США и Европу в затягивании конфликта и призвал их сказать "Хватит".

Об этом пишет France24.

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Лула, который завершал официальный визит в Китае и ОАЭ, выразил мнение, что различные страны должны присоединиться к "политической G20", чтобы попытаться прекратить войну. Он отметил, что конфликт был вызван "решениями, принятыми двумя странами", а именно Украиной и Россией.

Президент Лула заявил журналистам, что президент Путин и президент Зеленский не предпринимают никаких инициатив для прекращения войны. Он также обвинил Вашингтон в "поощрении" войны путем поставок оружия Украине.

Лула также раскритиковал господство доллара в мировой торговле и призвал ввести новую валюту для расчетов между странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой.

Несмотря на обвинения против США и Европы, Лула призвал их присоединиться к усилиям по прекращению войны. Он считает, что все страны должны работать вместе, чтобы найти мирное решение конфликта.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины отвергло предложение президента Бразилии Лулы да Силвы признать аннексию Крыма в обмен на завершение войны. Украина не торгует своими территориями.

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