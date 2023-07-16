Президент Болгарии рассказал, что на самом деле думает о войне в Украине

Президент Болгарии Румен Радев выступает на Роженских долинах. Фото: facebook/Румен Радев

В пятницу, 14 июля, Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина "настаивает" на ведении войны, которую Россия начала против нее. Этот и подобные нарративы российской пропаганды уже не первый раз звучат из уст болгарского лидера.

Об этом пишет Свободная Европа.

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С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Румен Радев публично придерживается позиций, близких к прокремлевским. Президент Болгарии неоднократно употреблял слово "конфликт" вместо "война", пытался блокировать отправки оружия для украинских защитников и не поддерживал санкции против России.

На днях же в публичное пространство выплеснулся новый тезис главы болгарского государства по случаю русско-украинской войны.

"Украина настаивает на продолжении этой войны, но счет оплачивает вся Европа", — сказал он.

К тому же, Радев считает, что помощь стран ЕС лишь ухудшает положение Украины и приводит к большим жертвам.

"Наши правители лихорадочно пытаются убедить нас, что, отправляя военную помощь, они наоборот повышают нашу безопасность. Этот конфликт усугубляется, жертв становится все больше", — заявил Радев.

Как на заявление Радева отреагировало правительство Болгарии?

Премьер-министр Болгарии Николай Деньков в свою очередь придерживается противоположных взглядов и считает, что заявления Президента не совпадают с национальными интересами Болгарии.

"Болгарский национальный интерес состоит в том, чтобы остановить войну путем вывода Россией своих войск из Украины, вступления Украины в НАТО, и мы развиваем нашу обороноспособность в полном соответствии с региональными планами, которые НАТО приняло в Вильнюсе", — прокомментировал Деньков.

Как ответила Украина?

Посольство Украины в Республике Болгария также сделало заявление. В нем подчеркнули, что Украина прилагает все усилия для восстановления мира и напомнили, что именно Россия является агрессором.

"Обвинение Украины, на которую вероломно напал ее северный сосед, в продолжающейся войне является одним из самых распространенных опорных тезисов российской пропаганды и гибридной войны в Европе", — говорится в заве посольства.

Напомним, Президент Зеленский подверг критике сторонников РФ на Западе, назвав их позицию "протеррористической".