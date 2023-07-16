Президент Болгарії розповів, що насправді думає про війну в Україні

Президент Болгарії, Румен Радев виступає на Роженських полонинах. Фото: facebook/Румен Радев

У п'ятницю, 14 липня, Президент Болгарії Румен Радев заявив, що Україна "наполягає" на веденні війни, яку Росія розпочала проти неї. Цей та схожі наративи російської пропаганди вже не вперше лунають з вуст болгарського лідера.

Про це пише Свободна Європа.

Читайте також:

Про що йдеться у скандальній заяві Президента Болгарії?

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Румен Радев публічно притримується позицій, близьких до прокремлівських. Президент Болгарії у своїх заявах неодноразово вживав слово "конфлікт" замість "війна", намагався блокувати відправки зброї для українських захисників та не підтримував санкції проти Росії.

Днями ж у публічний простір виплеснулась нова теза глави болгарської держави з нагоди російсько-україської війни.

"Україна наполягає на продовженні цієї війни, але рахунок оплачує вся Європа", — сказав він.

До того ж Радев вважає, що допомога країн ЄС лише погіршує становище України та призводить до більших жертв.

"Наші правителі гарячково намагаються переконати нас, що, відправляючи військову допомогу, вони навпаки підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає все більше", — заявив Радев.

Як на заяву Радева відреагував уряд Болгарії?

Прем'єр-міністр Болгарії Микола Деньков своєю чергою притримується протилежних поглядів і вважає, що заяви Президента не співпадають із національними інтересами Болгарії.

"Болгарський національний інтерес полягає в тому, щоб зупинити війну шляхом виведення Росією своїх військ з України, вступу України до НАТО, і ми розбудовуємо нашу обороноздатність у повній відповідності до регіональних планів, які НАТО прийняло у Вільнюсі", — прокоментував Деньков.

Як відповіла Україна?

Посольство України в Республіці Болгарія також зробило заяву. У ній наголосили, що Україна докладає всіх зусиль для відновлення миру і нагадали, що саме Росія є агресором.

"Звинувачення України, на яку віроломно напав її північний сусід, у війні, що триває, є однією з найпоширеніших опорних тез російської пропаганди та гібридної війни в Європі", — йдеться в заві посольства.

Нагадаємо, Президент Зеленський розкритикував прихильників РФ на Заході, назвавши їх позицію "протерористичною".