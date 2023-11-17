Премьер Италии хочет сажать в тюрьму за рейв-вечеринки и участие в мафии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони одобрило более жесткие меры против широкого спектра преступлений. Она хочет сажать в тюрьму за рейв-вечеринки и участие в мафии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Правительство поддержало этот пакет на заседании в четверг, 16 ноября. Это стало последним шагом администрации, направленным на усиление борьбы с преступностью.

Меры включают ужесточение наказаний для заключенных, которые организовывают протесты в тюрьмах, и более жесткие санкции против тех, кто обманывает пожилых людей или подталкивает молодежь к попрошайничеству на улице. Правительство Италии также должно утвердить финансирование в размере 1,5 миллиарда евро для увеличения численности и заработной платы сил правопорядка, а также военнослужащих.

Правительство Мелони на своем первом заседании приняло правила, усиливающие пожизненное заключение за преступления, связанные с мафией. Она также ввела новую уголовную ответственность за проведение нелегальных рейв-вечеринок. Фигурантов будут сажать в тюрьму до шести лет.

Напомним, в Италии произошел необычный случай в истории правосудия. Так, убийце 27-летней девушки суд назначил 30 лет тюрьмы, однако в тюрьме он провел всего несколько лет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.