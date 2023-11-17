Прем'єрка Італії хоче саджати у в'язницю за рейв-вечірки та участь у мафії

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Уряд прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні схвалив більш жорсткі заходи проти широкого спектра злочинів. Вона хоче саджати у в'язницю за рейв-вечірки та участь у мафії.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Уряд підтримав цей пакет на засіданні в четвер, 16 листопада. Це стало останнім кроком адміністрації, спрямованим на посилення боротьби зі злочинністю.

Заходи включають посилення покарань для ув'язнених, які організовують протести у в'язницях, і більш жорсткі санкції проти тих, хто обманює людей похилого віку або підштовхує молодь до жебракування на вулиці. Уряд Італії також має затвердити фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро для збільшення чисельності та заробітної плати сил правопорядку, а також військовослужбовців.

Уряд Мелоні на своєму першому засіданні ухвалив правила, що посилюють довічне ув'язнення за злочини, пов'язані з мафією. Вона також запровадила нову кримінальну відповідальність за проведення нелегальних рейв-вечірок. Фігурантів садитимуть у в'язницю до шести років.

Нагадаємо, в Італії трапився незвичайний випадок в історії правосуддя. Так вбивці 27-річної дівчини суд призначив 30 років тюрми, однак у в’язниці він провів усього декілька років.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.