Премьер Финляндии в Киеве почтила память погибших украинских защитников
Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится сегодня в Киеве с визитом, вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, а также возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора.
Об этом сообщает Офис президента.
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Церемония прощания с Дмитрием Коцюбайлом состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.
Владимир Зеленский и Санна Марин возложили цветы к гробу Дмитрия Коцюбайло и выразили соболезнования его семье.
Также Зеленский и Марин возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора. Они почтили память защитников минутой молчания.
"Почтили память защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за Украину. Очень важно, что мы с Санной Марин одинаково уважаем героизм наших воинов, которые своей жизнью защищают свободу в нашем государстве и во всем мире", — прокомментировал мероприятие Зеленский в своем Telegram.
Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня, 10 марта, приехала в Украину.