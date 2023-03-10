Премьер Финляндии в Киеве почтила память погибших украинских защитников

Санна Марин сегодня находится с визитом в Киеве

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая находится сегодня в Киеве с визитом, вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским приняла участие в церемонии прощания с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом, а также возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора.

Об этом сообщает Офис президента.

Церемония прощания с Дмитрием Коцюбайлом состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.

Владимир Зеленский и Санна Марин возложили цветы к гробу Дмитрия Коцюбайло и выразили соболезнования его семье.

Также Зеленский и Марин возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого собора. Они почтили память защитников минутой молчания.

"Почтили память защитников и защитниц, отдавших свою жизнь за Украину. Очень важно, что мы с Санной Марин одинаково уважаем героизм наших воинов, которые своей жизнью защищают свободу в нашем государстве и во всем мире", — прокомментировал мероприятие Зеленский в своем Telegram.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня, 10 марта, приехала в Украину.