Премьер Эстонии объяснила отсутствие четких сроков вступления Украины в НАТО
Решение, принятое на саммите НАТО, содержит ровно столько, сколько Североатлантический союз может предложить Украине на данный момент. Вступление Украины в НАТО связано с завершением войны в Украине.
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Каллас понимает Зеленского
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила логику решения саммита НАТО, где речь не шла о сроках принятия Украины в Альянс.
По ее словам, это невозможно было вписать в декларацию в нынешних условиях.
"Конечно, я также понимаю фрустрацию президента Украины Владимира Зеленского, потому что он тоже хочет жить спокойно, как живем спокойно, находясь в НАТО. Но это столько, сколько мы можем предложить сейчас", — подчеркнула Каллас.
НАТО после окончания войны
Вступление Украины в Альянс, подчеркнула лидер Эстонии, напрямую связано с завершением российско-украинской войны.
"Это связано с окончанием войны, и потому нельзя зафиксировать это на бумаге, потому что тогда пришлось бы определить, как закончится война, когда закончится война, а мы этого действительно не знаем", — заявила глава правительства Эстонии.
Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил в комментарии Новини.LIVE, что Украина значительно приблизились к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь и уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО.
А вот шансы на получение приглашения на вступление в НАТО у Украины будут уже на Вашингтонском саммите, который пройдет в апреле следующего года.