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Премьер Эстонии объяснила отсутствие четких сроков вступления Украины в НАТО

12 июля 2023 10:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Премьер Эстонии объяснила отсутствие четких сроков вступления Украины в НАТО
Премьер-министр Эстония Кая Каллас. Фото: Reuters/Ints Kalnins
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Решение, принятое на саммите НАТО, содержит ровно столько, сколько Североатлантический союз может предложить Украине на данный момент. Вступление Украины в НАТО связано с завершением войны в Украине.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

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Каллас понимает Зеленского

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила логику решения саммита НАТО, где речь не шла о сроках принятия Украины в Альянс.

По ее словам, это невозможно было вписать в декларацию в нынешних условиях.

"Конечно, я также понимаю фрустрацию президента Украины Владимира Зеленского, потому что он тоже хочет жить спокойно, как живем спокойно, находясь в НАТО. Но это столько, сколько мы можем предложить сейчас", — подчеркнула Каллас.

НАТО после окончания войны

Вступление Украины в Альянс, подчеркнула лидер Эстонии, напрямую связано с завершением российско-украинской войны.

"Это связано с окончанием войны, и потому нельзя зафиксировать это на бумаге, потому что тогда пришлось бы определить, как закончится война, когда закончится война, а мы этого действительно не знаем", — заявила глава правительства Эстонии.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил в комментарии Новини.LIVE, что Украина значительно приблизились к членству в НАТО, получит значительную военно-техническую помощь и уже получила важный политический механизм взаимодействия с НАТО.

А вот шансы на получение приглашения на вступление в НАТО у Украины будут уже на Вашингтонском саммите, который пройдет в апреле следующего года.

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