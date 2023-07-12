Прем'єрка Естонії пояснила відсутність чітких термінів вступу України в НАТО

Прем’єр-міністерка Естонія Кая Каллас. Фото: Reuters/Ints Kalnins

Рішення, ухвалене на саміті НАТО, містить рівно стільки, скільки Альянс може запропонувати Україні на цей момент. Вступ України до НАТО пов’язаний із завершенням війни в Україні.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

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Каллас розуміє Зеленського

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас пояснила логіку рішення саміту НАТО, де не йшлося про терміни прийняття України до Альянсу.

За її словами, це неможливо було вписати у декларацію за нинішніх умов.

"Звісно, я також розумію фрустрацію президента України Володимира Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, як живемо спокійно ми, перебуваючи в НАТО. Але це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз", — наголосила Каллас.

НАТО після завершення війни

Вступ України до Альянсу, підкреслила лідерка Естонії, прямо пов’язане із завершенням російсько-української війни.

"Це пов'язано із закінченням війни, і тому не можна зафіксувати це на папері, тому що тоді довелося б визначити, як закінчиться війна, коли закінчиться війна, а ми цього насправді не знаємо", — заявила очільниця уряду Естонії.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив у коментарі Новини.LIVE, що Україна значно наблизилися до членства в НАТО, отримає значну військово-технічну допомогу та вже отримала важливий політичний механізм взаємодії з НАТО.

А от шанси на отримання запрошення на вступ до НАТО Україна має вже на Вашингтонському саміті, який пройде наступного року у квітні.