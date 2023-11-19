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Премьера Эстонии Каю Каллас переизбрали лидером Партии реформ

19 ноября 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьера Эстонии Каю Каллас переизбрали лидером Партии реформ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе недавнего собрания эстонской Партии реформ Кая Каллас была вновь выбрана на пост лидера партии. Она оказалась единственным кандидатом на эту должность.

Об этом сообщает ERR.

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В сообщении говорится, что из 931 делегата, участвовавшего в голосовании, 636 поддержали Каллас. Тем не менее значительное количество делегатов (295) не выразили свою поддержку, оставив свои бюллетени пустыми. Это контрастирует с предыдущими выборами, где Каллас получила 1067 голосов в 2018 году и 984 голоса в 2020 году.

Помимо выборов председателя, также проходило голосование за 16 других мест в правлении партии, на которые претендовали 35 кандидатов. Некоторые кандидаты, включая министра обороны Ханно Певкура, получили больше голосов, чем Каллас, с 711 голосами за Певкура.

Мнение Каи Каллас о войне в Украине

Ранее Кая Каллас заявила, что войне в Украине является продолжительным из-за его изнурительного характера. Она уверена, что Украина сможет противостоять агрессии России.

По мнению Каллас, Россия рассчитывает на то, что сможет продержаться в войне дольше, чем Украина. Однако премьер Эстонии выразила убеждение в том, что поддержка со стороны международного сообщества окажется решающей для Украины, позволяя ей выстоять дольше, чем России.

Она подчеркнула важность поддержания веры в успех Украины и указала на необходимость оказания Украине всесторонней помощи во время войны.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что сейчас война в Украине — это война на истощение, которая имеет три основных элемента: люди, ресурсы и боевой дух. По ее словам, несмотря на все, Украина выстоит дольше благодаря своей мотивированности и помощи от ЕС и США.

Также мы писали, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО. Она заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатуру рассматривали после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку

 

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