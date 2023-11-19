Премьера Эстонии Каю Каллас переизбрали лидером Партии реформ
В ходе недавнего собрания эстонской Партии реформ Кая Каллас была вновь выбрана на пост лидера партии. Она оказалась единственным кандидатом на эту должность.
Об этом сообщает ERR.
Переизбрание Каи Каллас на должность лидера Партии реформ
В сообщении говорится, что из 931 делегата, участвовавшего в голосовании, 636 поддержали Каллас. Тем не менее значительное количество делегатов (295) не выразили свою поддержку, оставив свои бюллетени пустыми. Это контрастирует с предыдущими выборами, где Каллас получила 1067 голосов в 2018 году и 984 голоса в 2020 году.
Помимо выборов председателя, также проходило голосование за 16 других мест в правлении партии, на которые претендовали 35 кандидатов. Некоторые кандидаты, включая министра обороны Ханно Певкура, получили больше голосов, чем Каллас, с 711 голосами за Певкура.
Мнение Каи Каллас о войне в Украине
Ранее Кая Каллас заявила, что войне в Украине является продолжительным из-за его изнурительного характера. Она уверена, что Украина сможет противостоять агрессии России.
По мнению Каллас, Россия рассчитывает на то, что сможет продержаться в войне дольше, чем Украина. Однако премьер Эстонии выразила убеждение в том, что поддержка со стороны международного сообщества окажется решающей для Украины, позволяя ей выстоять дольше, чем России.
Она подчеркнула важность поддержания веры в успех Украины и указала на необходимость оказания Украине всесторонней помощи во время войны.
Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас считает, что сейчас война в Украине — это война на истощение, которая имеет три основных элемента: люди, ресурсы и боевой дух. По ее словам, несмотря на все, Украина выстоит дольше благодаря своей мотивированности и помощи от ЕС и США.
Также мы писали, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО. Она заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатуру рассматривали после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку
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