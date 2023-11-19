Прем'єра Естонії Каю Каллас переобрали лідером Партії реформ
У ході недавніх зборів естонської Партії реформ Кая Каллас була знову обрана на посаду лідера партії. Вона виявилася єдиним кандидатом на цю посаду.
Про це повідомляє ERR.
Переобрання Каї Каллас на посаду лідера Партії реформ
У повідомленні йдеться, що з 931 делегата, який брав участь у голосуванні, 636 підтримали Каллас. Проте значна кількість делегатів (295) не висловила своєї підтримки, залишивши свої бюлетені порожніми. Це контрастує з попередніми виборами, де Каллас отримала 1067 голосів у 2018 році та 984 голоси у 2020 році.
Окрім виборів голови, також проходило голосування за 16 інших місць у правлінні партії, на які претендували 35 кандидатів. Деякі кандидати, включаючи міністра оборони Ханно Певкура, отримали більше голосів, ніж Каллас, із 711 голосами за Певкура.
Думка Каї Каллас про війну в Україні
Раніше Кая Каллас заявила, що війна в Україні є тривалою через його виснажливий характер. Вона впевнена, що Україна зможе протистояти агресії Росії.
На думку Каллас, Росія розраховує на те, що зможе протриматися у війні довше, ніж Україна. Однак прем'єр Естонії висловила переконання в тому, що підтримка міжнародної спільноти виявиться вирішальною для України, дозволяючи їй вистояти довше, ніж Росії.
Вона наголосила на важливості підтримки віри в успіх України та вказала на необхідність надання Україні всебічної допомоги під час війни.
Нагадаємо, прем'єр Естонії Кая Каллас вважає, що зараз війна в Україні — це війна на виснаження, яка має три основні елементи: люди, ресурси та бойовий дух. За її словами, попри все, Україна вистоїть довше завдяки своїй мотивованості та допомозі від ЄС та США.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО. Вона заявила, що хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку.
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