Прем'єра Естонії Каю Каллас переобрали лідером Партії реформ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

У ході недавніх зборів естонської Партії реформ Кая Каллас була знову обрана на посаду лідера партії. Вона виявилася єдиним кандидатом на цю посаду.

Про це повідомляє ERR.

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У повідомленні йдеться, що з 931 делегата, який брав участь у голосуванні, 636 підтримали Каллас. Проте значна кількість делегатів (295) не висловила своєї підтримки, залишивши свої бюлетені порожніми. Це контрастує з попередніми виборами, де Каллас отримала 1067 голосів у 2018 році та 984 голоси у 2020 році.

Окрім виборів голови, також проходило голосування за 16 інших місць у правлінні партії, на які претендували 35 кандидатів. Деякі кандидати, включаючи міністра оборони Ханно Певкура, отримали більше голосів, ніж Каллас, із 711 голосами за Певкура.

Думка Каї Каллас про війну в Україні

Раніше Кая Каллас заявила, що війна в Україні є тривалою через його виснажливий характер. Вона впевнена, що Україна зможе протистояти агресії Росії.

На думку Каллас, Росія розраховує на те, що зможе протриматися у війні довше, ніж Україна. Однак прем'єр Естонії висловила переконання в тому, що підтримка міжнародної спільноти виявиться вирішальною для України, дозволяючи їй вистояти довше, ніж Росії.

Вона наголосила на важливості підтримки віри в успіх України та вказала на необхідність надання Україні всебічної допомоги під час війни.

Нагадаємо, прем'єр Естонії Кая Каллас вважає, що зараз війна в Україні — це війна на виснаження, яка має три основні елементи: люди, ресурси та бойовий дух. За її словами, попри все, Україна вистоїть довше завдяки своїй мотивованості та допомозі від ЄС та США.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО. Вона заявила, що хотіла б, щоб її кандидатуру розглядали після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку.