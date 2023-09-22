Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы обсудить импорт украинского зерна
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку планирует приехать в Киев с рабочим визитом. Целью поездки является окончание переговоров по ввозу украинского зерна.
Об этом сообщает Digi24.
Премьер Румынии приедет в Украину
"Я собираюсь совершить поездку с несколькими министрами в Киев. Там, по моему мнению, мы завершим все переговоры по экспорту на территорию Румынии", — отметил Чолаку.
Он добавил, что часто обсуждает этот вопрос с премьером Украины Денисом Шмыгалем и представителями Еврокомиссии. Кроме того, по этой теме регулярно общаются министры по вопросам сельского хозяйства и министры экономики.
Однако о времени приезда Чолаку не сообщил.
Напомним, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предлагает продлить запрет на импорт агропродукции из Украины еще на 30 дней. Он попросит министров сельского хозяйства и экономики принять общее распоряжение.
Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией. Среди них был также президент Румынии Клаус Йоханнис.
Добавим, что Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна через порт в Констанце до четырех миллионов тонн. Претворить в жизнь такой мощный замысел страна-член НАТО планирует уже в следующем месяце.