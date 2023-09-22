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Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы обсудить импорт украинского зерна

22 сентября 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Премьер Румынии приедет в Киев, чтобы обсудить импорт украинского зерна
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку планирует приехать в Киев с рабочим визитом. Целью поездки является окончание переговоров по ввозу украинского зерна.

Об этом сообщает Digi24.

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"Я собираюсь совершить поездку с несколькими министрами в Киев. Там, по моему мнению, мы завершим все переговоры по экспорту на территорию Румынии", — отметил Чолаку.

Он добавил, что часто обсуждает этот вопрос с премьером Украины Денисом Шмыгалем и представителями Еврокомиссии. Кроме того, по этой теме регулярно общаются министры по вопросам сельского хозяйства и министры экономики.

Однако о времени приезда Чолаку не сообщил.

Напомним, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предлагает продлить запрет на импорт агропродукции из Украины еще на 30 дней. Он попросит министров сельского хозяйства и экономики принять общее распоряжение.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией. Среди них был также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Добавим, что Румыния планирует удвоить ежемесячную транзитную мощность для экспорта украинского зерна через порт в Констанце до четырех миллионов тонн. Претворить в жизнь такой мощный замысел страна-член НАТО планирует уже в следующем месяце.

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