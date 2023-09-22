Прем'єр Румунії приїде в Київ, щоб обговорити імпорт українського зерна
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку планує приїхати в Київ з робочим візитом. Метою поїздки є закінчення перемовин щодо ввезення українського зерна.
Про це повідомляє Digi24.
Прем'єр Румунії приїде в Україну
"Я збираюся здійснити поїздку з кількома міністрами до Києва. Там, на мою думку, ми завершимо всі переговори щодо експорту на територію Румунії", — зазначив Чолаку.
Він додав, що часто обговорює це питання з прем'єром України Денисом Шмигалем і представниками Єврокомісії. Крім того, на цю тему регулярно спілкуються міністри з питань сільського господарства та міністри економіки.
Однак про час приїзду Чолаку не повідомив.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пропонує продовжити заборону на імпорт агропродукції з України ще на 30 днів. Він попросить міністрів сільського господарства та економіки ухвалити спільне розпорядження.
Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів переговори з європейськими партнерами стосовно торгівлі українською агропродукцією. Серед них був також Президент Румунії Клаус Йоханніс.
Додамо, що Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна через порт у Констанці до чотирьох мільйонів тонн. Втілити у життя такий потужний задум країна-член НАТО планує вже у наступному місяці.