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Прем'єр Румунії приїде в Київ, щоб обговорити імпорт українського зерна

22 вересня 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прем'єр Румунії приїде в Київ, щоб обговорити імпорт українського зерна
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку планує приїхати в Київ з робочим візитом. Метою поїздки є закінчення перемовин щодо ввезення українського зерна.

Про це повідомляє Digi24.

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"Я збираюся здійснити поїздку з кількома міністрами до Києва. Там, на мою думку, ми завершимо всі переговори щодо експорту на територію Румунії", — зазначив Чолаку.

Він додав, що часто обговорює це питання з прем'єром України Денисом Шмигалем і представниками Єврокомісії. Крім того, на цю тему регулярно спілкуються міністри з питань сільського господарства та міністри економіки.

Однак про час приїзду Чолаку не повідомив.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пропонує продовжити заборону на імпорт агропродукції з України ще на 30 днів. Він попросить міністрів сільського господарства та економіки ухвалити спільне розпорядження.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів переговори з європейськими партнерами стосовно торгівлі українською агропродукцією. Серед них був також Президент Румунії Клаус Йоханніс.

Додамо, що Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність для експорту українського зерна через порт у Констанці до чотирьох мільйонів тонн. Втілити у життя такий потужний задум країна-член НАТО планує вже у наступному місяці.

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