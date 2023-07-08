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Премьер-министр Нидерландов подает в отставку: в чем причина

8 июля 2023 00:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Премьер-министр Нидерландов подает в отставку: в чем причина
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютт. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что уходит в отставку. Все из-за политических недоразумений в вопросе мигрантов.

О своем решении Марк Рютте заявил на пресс-конференции.

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Марк Рютте больше не хочет быть премьером. Все потому, что его правительство так и не смогло найти общий язык с коалиционными партиями относительно политики предоставления убежища мигрантам.

Оказывается, этот вопрос обсуждался в течение полутора лет. Но стороны так и не пришли к согласию.

"Правительство создано полтора года назад, но партии в течение некоторого времени были диаметрально противоположны в вопросах миграционной политики", — говорится в сообщении.

Скорее всего, новые выборы главы правительства состоятся осенью.

Напомним, в Нидерландах признали Голодомор геноцидом украинского народа. Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины такое решение очень важно.

Также мы писали, что Нидерланды и Дания возглавят тренировочный процесс наших пилотов на самолетах F-16. Затем присоединятся другие страны.

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