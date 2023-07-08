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Прем'єр-міністр Нідерландів подає у відставку: у чому причина

8 липня 2023 00:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прем'єр-міністр Нідерландів подає у відставку: у чому причина
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що йде у відставку. Все через політичні непорозуміння у питанні мігрантів.

Про своє рішення Марк Рютте заявив на пресконференції

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Марк Рютте більше не хоче бути прем'єром. Все через те, що його уряд так і не зміг порозумітися з коаліційними партіями щодо політики надання притулку мігрантам. 

Виявляється, це питання обговорювалося протягом останніх півтора року. Але сторони так і не дійшли згоди. 

"Уряд створено півтора року тому, але партії протягом деякого часу були діаметрально протилежні у питаннях міграційної політики", — йдеться в повідомленні.

Скоріше за все, нові вибори очільника уряду відбудуться восени.

Нагадаємо, у Нідерландах визнали Голодомор геноцидом українського народу. Президент Володимир Зеленський заявив, що для України таке рішення дуже важливе.

Також ми писали, що Нідерланди та Данія очолять тренувальний процес наших пілотів на літаках F-16. Згодом приєднаються інші країни.

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