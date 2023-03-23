Премьер-министр Эстонии рассказала, кого нужно поставить во главе ЕС и НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что настало время для назначения восточноевропейцев на руководящие должности в Европейском союзе и НАТО. С момента начала неустойчивости в Украине, восточноевропейские страны, такие как Эстония и ее балтийские соседи, стали более заметными и активно проводят политику. Каллас отметила, что Эстония вместе с другими восточноевропейскими странами является членом НАТО и Европейского союза уже 19 лет, но до сих пор восточноевропейцы не возглавляли трех основных институтов ЕС и НАТО.

Об этом она рассказала в интервью Politico.

Кая Каллас

Каллас отметила, что она олицетворяет сдвиг в динамике европейской власти на восток, и подчеркнула, что в Брюсселе в настоящее время нет восточноевропейцев во главе трех основных институтов ЕС, а ни один восточноевропеец не возглавлял НАТО. Однако восточноевропейские страны всегда лидируют в принятии мер по введению санкций в отношении россии и других стран, которые нарушают международное право.

Ожидается, что лидеры ЕС одобрят предложенный Эстонией план совместных закупок боеприпасов для Украины при одновременном развитии оборонного производства в Европе. При этом восточноевропейские страны стали более заметными и влиятельными, однако они все еще не занимают высшие должности в ЕС и НАТО. Каллас подчеркнула необходимость изменения этой ситуации и привлечения восточноевропейских лидеров в руководящие должности.

Напомним, что министры обороны и иностранных дел Европейского союза согласовали план совместной закупки боеприпасов, который предусматривает предоставление Украине одного миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.