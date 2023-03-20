Евросоюз одобрил план закупки боеприпасов для Украины, — Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Министры обороны и иностранных дел Европейского союза согласовали план совместной закупки боеприпасов, который предусматривает предоставление Украине одного миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщили премьер-министра Эстонии Кайя Каллас и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

План закупки боеприпасов

Проект был одобрен на встрече членов ЕС, где премьер-министр Эстонии Кайю Каллас предложила членам ЕС совместно закупить боеприпасы для Украины. Она отметила, что этот шаг поможет наращивать европейскую оборонную промышленность и повышать безопасность.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности. Он также отметил, что план будет воплощаться в трех направлениях. Сначала из Европейского фонда мира выделят один миллиард евро на компенсацию поставок государств-членов. Еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов. К тому же страны ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

Боррель подчеркнул, что план совместной закупки боеприпасов будет выполнен для обеспечения Украины большим количеством артиллерийских боеприпасов. Это будет важным шагом в реализации обещаний Евросоюза по обеспечению безопасности Украины и поддержке ее в борьбе с агрессивными действиями россии в Восточной Украине.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД отметил, что Венгрия не покупает боеприпасы для экспорта в Украину. Вместо этого Венгрия намерена использовать свой вклад в 10 миллионов евро в Европейский фонд мира для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в Европейский союз.